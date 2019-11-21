19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6994
  • 6,3077
  • 269.62
  • 106805
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM: İdlib'deki çadır kampı saldırısını en şiddetli biçimde kınıyoruz

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de bir çadır kampında 12 sivilin ölümüne neden olan saldırısını 'mümkün olan en şiddetli biçimde' kınadı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in özel danışmanı Najat Rochdi, dün İdlib'in kuzeyindeki Kah köyünde bulunan çadır kampına düzenlenen ve 12 sivilin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
 
Bölgeden gelen haberlere göre rejim bölgesinden çadır kampına yönelik bir füzenin ateşlendiğini açıklayan Rochdi, füzenin bir kadın doğum hastanesinin hemen yanında patladığını vurguladı.
 
Rochdi, "Yoğun nüfuslu çadır kampına düzenlenen füze saldırısını mümkün olan en şiddetli biçimde kınadığını" belirterek, saldırıda, 50 sivilin de yaralandığı, kurbanlar arasında çocukların da bulunduğu bilgisini paylaştı.
 
"Suriye'de ortaya çıkan insani trajedi sona ermeli"
 
Kampta bulunan sivillerin evlerini terk etmeye zorlandığını, bazılarının defalarca yerinden edildiğini ve bu kişilerin aşırı zor şartlarda yaşadığını anlatan Rochdi, hava sıcaklığının düştüğü bir mevsimde saldırıyla çadır ve diğer barınakların tahrip edildiğine dikkat çekti.
 
Rochdi, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin BM'de 20 Kasım 1989'da imzalandığını hatırlatarak, saldırının özellikle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde gerçekleşmesinin üzüntü verici olduğunu belirtti.
 
"Suriye'de ortaya çıkan insani trajedi sona ermeli" diyen Rochdi, sivillere ve sivil altyapı tesislerine yönelik saldırılara ilişkin soruşturma başlatılması çağrısını yineledi.
 
Türkiye ile Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, rejim ve Rusya'nın saldırılarında bin 300'den fazla sivil öldü.
 
Saldırıların yoğun olduğu yerlerden nispeten sakin yerlere ve özellikle Türkiye sınırı yakınına göç edenlerin sayısı ise son 1 yılda 1 milyonu aştı.

CHP´li Özkoç´tan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Bu hanımefendiye haddini bildirin

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Defacto

Defacto

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Türk Telekom binasını işgal etmişlerdi! Yargıtay kararını verdi

Balıkesir peş peşe sallandı

Balıkesir peş peşe sallandı

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Metrobüs durağında vatandaşa bozuk asansör eziyeti

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Dilan'ı öldüren katilden pişkin savunma: Beni mecbur bıraktı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Genel grev nedeniyle sınırlarını geçici olarak kapattı

Yer Taksim! Sevmek için kolunu uzattı, kanlar içinde kaldı

Yer Taksim! Sevmek için kolunu uzattı, kanlar içinde kaldı

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme

Şehit Kaymakam Safitürk davasında yeni gelişme
 

POPÜLER HABERLER

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir: TCG Anadolu 2020 sonunda hizmete girecek

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Adliye önünde ortalık karıştı! Ölü ve yaralılar var

Nadir bulunuyorlar! İşte dünyanın en garip canlıları

Nadir bulunuyorlar! İşte dünyanın en garip canlıları

Türkiye'de tek! Bu tatlı için sıraya giriyorlar

Türkiye'de tek! Bu tatlı için sıraya giriyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA