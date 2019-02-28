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BM İnsan Hakları Konseyi: YPG/PKK'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu, Suriye'de YPG/PKK'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonulduğunu açıkladı.

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BM İnsan Hakları Konseyi Suriye Uluslararası Soruşturma Komisyonu Suriye raporunu yayımladı 

Raporda, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın Deyrizor'u DEAŞ'tan temizleme gerekçesiyle düzenlediği saldırılara da değinildi.

"BİNLERCE KADIN, ERKEK VE ÇOCUK HUKUKSUZCA ALIKONULUYOR"

"SDG Heccin'i aralık 2018'de DEAŞ'tan aldı ama savaş, aşırı boyutta sivil kayıplara yol açtı." denilen raporda, "(YPG/PKK) SDG'nin kontrolündeki alanlarda binlerce kadın, erkek ve çocuk, hukuksuzca alıkonuluyor. Bazıları acınacak durumdaki kamplarda temel ihtiyaçları karşılanmadan tutulmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Raporda ayrıca, Ürdün sınırındaki 41 bin sivilin tıbbi bakım, eğitim ve temel ihtiyaç malzemelerine ulaşamadan olağanüstü vahim şartlarda yaşamaya devam ettiği kaydedildi.

"TÜRKİYE, İDLİB'TE ÖNEMLİ ROL OYNADI"

Komisyon raporunda, Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatı ile İdlib'deki gerilimi düşürmede önemli rol oynadığını belirtildi.

Raporda, rejim güçlerinin İdlib ile batı Halep bölgesindeki sivil yerleşimlere saldırılarına devam ettiği vurgulanarak, sivillere zarar gelmemesi için herhangi bir önlem almadıklarına işaret edildi.

Rejimin, kontrolüne geçen bölgelerde zorla alıkoyma, ortadan kaybolmalara yol açma ve geri dönenlere zorluk çıkarmaya devam ettiğinin belirtildiği raporda, bu eylemlerin şimdiye dek "binlerce Suriyeli sivilin ölümüne yol açtığı" ifade edildi.

"ESED, SİLAHSIZLANMA BÖLGESİNDE PEK ÇOK SİVİL ÖLDÜRDÜ"

Raporda rejim güçlerinin ülkenin güneyinde kontrolü ele geçirdikten sonra ağustos 2018'de kuzeye yöneldiği anımsatılarak, ağustos ve eylülde hastanelerin ve sivil nüfuslu yerleşimlerin hedef alındığı vurgulandı.

BM raporunda, "(Rejim güçleri İdlib'de) Silahsızlanma bölgesi kurulmasına rağmen hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların bulunduğu pek çok sivili öldürdü." denildi.

 

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