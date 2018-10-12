BM İnsan Hakları Konseyi'ne 18 yeni üye seçildi

İnsan hakları konularının görüşüldüğü temel Birleşmiş Milletler (BM) organı olan ve 47 üyesi bulunan Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi'ne 18 yeni üye seçildi.

BM Genel Kurulu'nda, İnsan Hakları Konseyi'ne üç yıllığına yeni üye ülkelerin seçilmesine ilişkin gizli oylama yapıldı.

Oylamada, Afrika grubundan konseydeki 5 koltuğa Burkina Faso, Togo, Kamerun, Somali ve Eritre seçilerek, konseyin yeni üyeleri olmaya hak kazandı.

Asya-Pasifik grubundan konseye giren 5 ülke ise Hindistan, Fiji, Bangladeş, Filipinler ve Bahreyn oldu.

Doğu Avrupa grubundan Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti konseye seçildi.

Latin Amerika ve Karayipler grubundan konseye, Bahamalar, Uruguay ve Arjantin seçilirken, Batı Avrupa ve diğerleri grubundan konseye seçilen ülkeler İtalya, Avusturya ve Danimarka oldu.

İnsan hakları karnesi zayıf olmakla eleştirilen Eritre, Bahreyn, Somali ve Kamerun'un konseye seçilen 18 ülke arasında yer alması insan hakları örgütlerince tepkiyle karşılandı.

Uluslararası Af Örgütü New York ve BM Temsilcisi, Sherine Tadros, yaptığı açıklamada, "BM Genel Kurulu, dakikalar önce Bahreyn, Filipinler ve Eritre'yi İnsan Hakları Konseyi'ne seçti. Aday sayısı ve koltuk sayısı aynıydı. Adaylar arasında rekabete bile gerek kalmadı. Bu tür oylamalar 'seçim' kelimesini alay konusu haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) BM Direktörü Louis Charbonneau ise ciddi insan hakları ihlalleri yaşandığı konusunda eleştirdiği Filipinler, Eritre, Bahreyn ve Kamerun'un konseye seçilmesine tepki gösterdi.

Charbonneau, İnsan Hakları Konseyi'nin, üyelerinin örgütü ihlallere karşı kalkan olarak kullanması girişimlerini engellemesi, Yemen, Suriye, Myanmar ve Brundi gibi ülkelerdeki krizlere ve insan hakları ihlallerine karşı çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

ABD, İsrail'e karşı "kronik, ön yargılı tutum sergilemesini" gerekçe göstererek, haziran ayında 47 üyeli BM organından ayrılmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi

BM İnsan Hakları Konseyi 2006'da kuruldu. BM üyesi ülkeler, İnsan Hakları Konseyi üyeliğine, BM Genel Kurulu tarafından 3 yıllığına seçiliyor. Türkiye'nin ise konseyde gözlemci statüsü bulunuyor.

Konseyin 47 üyesi bulunuyor. İnsan hakları konularını görüşmek üzere her yıl 3 kez toplanan konseyin oturumları sırasında, karar tasarıları da görüşülüyor ve kabul ediliyor. Ancak BM İnsan Hakları Konseyi'nin kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Konsey, insan hakları sicili iyi olmayan ülkelerin dönem dönem üye olarak seçilmesi sebebiyle hem BM üyesi ülkeler hem de sivil toplum örgütleri tarafından eleştiriliyor.