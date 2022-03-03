BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Bachelet: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı

AA 3 Mart 2022 Perşembe 15:27 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 15:27

BM İnsan Hakları Konseyi'nin, "Rusya'nın saldırganlığından kaynaklanan Ukrayna'daki insan haklarının durumuna" ilişkin acil toplantısı başladı. BM Cenevre Ofisi'nde Ukrayna'nın talep ettiği ve 47 üyeli Konsey tarafından kabul edilen acil toplantının açılışında konuşan Bachelet, "Rusya'nın bir hafta önce Ukrayna'ya başlattığı askeri saldırı, dünya tarihinde yeni ve tehlikeli bir sayfa açtı." dedi. Bachelet, 24 Şubat'ta başlayan saldırının, Ukrayna genelinde milyonlarca kişinin insan hakları üzerinde büyük bir etki oluşturduğuna dikkati çekerek, "Nükleer silahlar için yüksek tehdit seviyeleri, tüm insanlığa yönelik risklerin ciddiyetinin altını çiziyor." uyarısında bulundu. Başkent Kiev, Harkiv, Herson, Sumi, Jitomir, Mariupol, Lısıçansk ve Severodonetsk gibi büyük şehirlere yapılan saldırıların kendisi konuşmayı yaptığı sırada yoğunlaştığını aktaran Bachelet, "Donetsk bölgesindeki Volnovaha kasabası bombardımanla neredeyse tamamen yok edildi ve kalan sakinleri bodrumlarda saklanıyor." bilgisini paylaştı.

- "2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ EVİNİ TERK ETTİ"

Bachelet, Ukrayna'da okullar ve ana okulları dahil çok sayıda sivil tesiste ciddi hasar meydana geldiğini, temel altyapının ağır hasar görmesiyle elektrik, su ve sağlık hizmetlerinde kesintiler yaşandığını ifade etti. 26 Şubat'ta Herson yakınlarındaki Rus birliklerinin ağır yaralı kurbanları taşıyan bir ambulansa ateş açtığının bildirildiğini aktaran Bachelet, sürücünün hayatını kaybettiğini, bir sağlık görevlisinin de yaralandığını söyledi. Bachelet, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da iki milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) tahminlerine göre ülke içinde 1 milyon kişinin yerinden edildiğini ifade etti. Öte yandan, BMMYK'den yapılan açıklamada da 1 milyon 45 bin 459 mültecinin de komşu ülkelere geçtiği belirtildi.

- MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCILIĞA TEPKİ

Avrupalı devletlerin Ukraynalı mültecileri karşılama şeklini takdir ettiğini dile getiren Bachelet, "Bu karşılama, vatandaşlıkları, etnik kökenleri, göçmenlik durumları veya diğer statüleri ne olursa olsun, çatışmalardan kaçan herkesi kapsayacak şekilde genişletilmelidir. Afrika ve Asya uyruklulara kaçarken rahatsız edici ayrımcılık belirtileri meydana gelmiştir." dedi. Bachelet, mültecilere yönelik ayrımcılığı BM İnsan Hakları Ofisinin dikkatle izleyeceği sözünü verdi.

Ayrıca, uluslararası insancıl hukukun gerektirdiği şekilde sivillerin ve esir alınan askerlerin tam olarak korunmasını "şiddetle tavsiye ettiğini" vurgulayan Bachelet, insani yardımlar için ülkede tam erişim izni verilmesi çağrısı yaptı.

- UKRAYNA'NIN KARAR TASARISI OYLANACAK

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova, dün BM İnsan Hakları Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya tarafından işlendiği iddia edilen savaş suçlarının BM tarafından kurulacak bir mekanizmayla soruşturulmasını içeren Ukrayna'nın sunduğu karar taslağına tüm ülkelerden destek istemişti.

Kırım Tatarı Dzhaparova, faillerin hesap verebilmesi adına kurulacak soruşturma mekanizmasının hayati öneme sahip olduğunu vurgulamıştı.

Konseyde yapılacak konuşmaların ardından Ukrayna'nın karar tasarısı oylanacak.