BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze'de artan şiddetten endişe duyuyor

İşgal altındaki Filistin topraklarında artan şiddet nedeniyle BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin "alarma geçtiğini" belirten Laurence, İsrail savunma kuvvetlerinin Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların olduğu en az 12 sivilin öldüğünü belirtti.

Laurence, saldırılarda vurulan binalar arasında yerleşim yerlerinin de olmasının, "ayrım gözetme ve orantılılık ilkesi" ile bağdaşıp bağdaşmadığı hususunda endişelere yol açtığını dile getirdi.

İsrail güçlerinin bu ilkelerin ihlalinden kaçınmak ve sivillerin zarar görmesini önlemek veya her durumda en aza indirmek için gerekli tedbirleri aldığından şüphe duyduklarını kaydeden Laurence, Gazze'den İsrail'e "ayrım gözetmeden" ve "hem Filistinli hem İsrailli sivillerin hayatını riske atan roketler" fırlatılmasının da uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Laurence, tüm tarafları gerilimi düşürmek için gerekli önlemleri almaya çağırarak, sivil kayıplara ilişkin hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesini istedi.

- İsrail'in Gazze'ye saldırısı

İsrail ordusu, 9 Mayıs Salı sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin lider kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

İsrail'in salı gününden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların yanı sıra İslami Cihad'ın üst düzey kadrosundan 5 ismin de yer aldığı 28 Filistinli öldü, 80 Filistinli yaralandı.

Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail'e yüzlerce roket ve havan mermisi atarak karşılık verdi.