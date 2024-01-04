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Dünya

BM, İran'daki terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İran'ın Kirman şehrinde düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 20:22 - Güncelleme:
BM, İran'daki terör saldırısını kınadı
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BMGK'den konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Menfur terör saldırısının aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 100 kişinin ölümüne neden olduğu ve 211 kişiyi yaraladığı anımsatılan açıklamada, BMGK üyelerinin kurban yakınları ve İran hükümetine taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, BMGK üyelerinin terörün her tür ve tezahürünün uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri olduğuna dikkati çektiği, söz konusu terör eylemini düzenleyen ve finanse edenlerin adalete teslim edilmesi gerektiğini kaydettiği ifade edildi.

"BMGK üyeleri Kirman şehrindeki alçak terör saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesine yer verilen açıklamada, üye ülkelere İran'la gerekli iş birliğini yürütme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, tüm üye ülkelerin BM Şartı ve uluslararası hukuk uyarınca terör saldırılarıyla mücadele etmesi gerektiğinin altı çizildi.

- İran'daki saldırılar

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı nedeniyle anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde 2 patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

  • BMGK
  • terör saldırısı
  • İran

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