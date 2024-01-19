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Dünya

BM: İsrail, Gazze'ye insani yardımların teslimatını engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yapılan insani yardım sevkiyatlarını engellediğini bildirdi.

AA19 Ocak 2024 Cuma 23:17 - Güncelleme:
BM: İsrail, Gazze'ye insani yardımların teslimatını engelliyor
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dujarric, "İnsani yardım ekiplerimiz, İsrail'in, iletişim cihazları da dahil olmak üzere kritik ekipmanların ithalatına yönelik getirdiği kısıtlamaların, Gazze'nin herhangi bir yerinde güvenli ve etkili yardım operasyonlarını ciddi şekilde tehlikeye attığını bildiriyor." dedi.

BM'nin Gazze'nin kuzeyine yapacağı insani yardımların İsrail'in engellemesine takıldığını söyleyen Dujarric, "Ocak ayının ilk iki haftasında planlanan 29 teslimattan sadece yedisinin tamamen veya kısmen gerçekleştirilebileceğini" belirtti.

Dujarric, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ), yeterli su sağlanamadığı için Gazze'de 152 bin ishal vakası rapor ettiğini ve bu vakaların yarısından fazlasının 5 yaş altındaki çocuklarda görüldüğü bilgisini paylaştı.

Gazze'deki salgın hastalıklara dikkati çeken Dujarric, "Rutin aşılama faaliyetlerinin aksaması ve bulaşıcı hastalıkların tedavisine yönelik ilaçların bulunmaması, hastalıkların yayılma riskini daha da artırıyor." diye konuştu.

- Rus diplomat ve Hamas temsilcisinin görüşmesine destek verdi

Dujarric, üst düzey bir Rus diplomatla Hamas temsilcisinin başkent Moskova'da yaptığı toplantıyı, "acil insani ateşkes ve rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasına yardımcı olması" düşüncesiyle desteklediklerini söyledi.

"Biz bu tartışmalara dahil değiliz, ancak farklı yerlerde diplomatik görüşmelerin sürdüğünü anlıyoruz." diyen Dujarric, görüşmelerin "Gazze ve İsrail halkı için olumlu bir sonuca yol açmasını umduklarını" kaydetti.

  • Gazze yardım engeli
  • İsrail insani yardımları
  • BM İsrail engeli

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