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Dünya

BM: İsrail ilk kez, yerinden edilmiş Filistinlilerin bazı bölgelere dönüşüne izin verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in ilk defa, tahliye kararlarıyla yerinden edilmiş Filistinlilerin Gazze'deki bazı bölgelere geri dönüşüne izin verdiğini belirtti.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 22:40 - Güncelleme:
BM: İsrail ilk kez, yerinden edilmiş Filistinlilerin bazı bölgelere dönüşüne izin verdi
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Dujarric, günlük basın toplantısında, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) raporuna dayanarak, Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Genel Sekreter Sözcüsü, "OCHA, Gazze'de İsrailli yetkililerin, yerinden edilmiş kişilerin Deyr el-Belah'taki belirli bölgelere geri dönebileceğini duyurduğunu söylüyor." ifadelerine yer verdi.

Dujarric, "Bu, tahliye edilen bir bölgeye geri dönüşün resmi olarak izin verildiği ilk sefer." dedi.

İsrail'in Filistinli siviller için birçok kez tahliye kararı aldığını vurgulayan Dujarric, bunun, ağustos başından beri BM'nin "insani yardım çabalarını ciddi şekilde aksattığını" kaydetti.

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Dujarric, Gazze'nin Refah bölgesinde yaşayan 1200'den fazla ailenin, "İsrail'in kamyon geçişlerine izin vermediği için" içme suyuna ulaşamadığı bilgisini paylaştı.

Sözcü Dujarric, su sıkıntısı sebebiyle özellikle kadın ve çocuklar arasında "en çok cilt hastalıklarına rastlandığını", bunun için gerekli tedaviden ise "yoksun" olduklarını bildirdi.

Dujarric ayrıca, Refah kentinin kuzeybatısındaki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı çadırları deniz suyu bastığını söyledi.

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