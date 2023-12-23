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Dünya

BM: İsrail saldırıları Gazze'de yardımların dağıtımına engel oluyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı şeklinin Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımına engel oluşturduğunu ifade etti.

IHA23 Aralık 2023 Cumartesi 11:33 - Güncelleme:
BM: İsrail saldırıları Gazze'de yardımların dağıtımına engel oluyor
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze Şeridi'ne geniş çaplı insani yardımların "kesintisiz ve güvenli" bir şekilde sağlanması için acil adım atılmasını talep eden karar tasarısının kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Guterres, "Güvenlik Konseyi kararının, acil ihtiyaç duyulan yardımın daha iyi ulaştırılmasına yardımcı olabileceğini umuyorum. Ancak insani ateşkes, Gazze'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamaya başlamanın ve devam eden kabusa son vermenin tek yoludur.

Bugün ne kadar zor görünse de BM kararları, uluslararası hukuk ve önceki anlaşmalar doğrultusunda iki devletli çözüm ve sürdürülebilir barışa giden tek yoldur" ifadelerini kullandı. Tüm rehinelerin derhal ve şartsız serbest bırakılması çağrısını tekrarlayan Guterres, "75 günde Gazze'de 136 meslektaşımız öldürüldü. Bu, BM tarihinde görmediğimiz bir şey. Çalışanlarımızın çoğu evlerinden ayrılmak zorunda kaldı.

Onlara ve Gazze'deki sivillere destek verirken hayatlarını riske atan binlerce yardım görevlisine saygılarımı sunuyorum" dedi. Guterres, "İsrail'in bu saldırı şekli, Gazze'de insani yardımın dağıtımında büyük engeller oluşturuyor. Gazze'de etkili bir yardım operasyonu, güvenli bir şekilde çalışabilecek personel, lojistik kapasite ve ticari faaliyetlerin yeniden başlamasını gerektirir" ifadelerini kullandı.

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