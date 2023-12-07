BM: İsrail saldırılarında 132 çalışanımız hayatını kaybetti

UNRWA'dan yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya ile Gazze kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı 2 okulunun doğrudan vurulduğunu, Deyr el-Belah ve Nusayrat bölgelerindeki 2 okulunun da dolaylı olarak hedef alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Aralık'ta 2 UNRWA çalışanının daha öldürülmesiyle, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarının sayısının 132'ye çıktığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde nüfusun yüzde 85'ine denk gelen, 1,9 milyon Filistinlinin yerinden edildiği kaydedilen açıklamada, 5 Aralık itibarıyla 1,2 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin Gazze genelindeki 155 UNRWA tesisine sığındığı ifade edildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin orta kesimi ile güneydeki Han Yunus ve Refah'taki 98 UNRWA tesisinde 1 milyon yerinden edilmiş Gazzelinin kaldığı, bu 98 tesisin 64'ünün de Han Yunus ve Refah'ta bulunduğu belirtildi.

YAPILAN YARDIMLAR



UNRWA'nın yardımlarına ilişkin açıklamada, 21 Ekim-4 Aralık tarihlerinde 10 bin 59 ton un, 1,3 milyon dolar değerinde 323 ton ilaç ve tıbbi malzeme, yaklaşık 10 milyon litre su, acil durumlarda kullanılmak için hazırlanan 2,5 milyon yüksek enerjili bisküvi, 990 bin protein bazlı konserve gıda ve 1,9 milyon peynir dağıtıldığı kaydedildi.

Açıklamada, gıda yardımlarının yanı sıra 23 bin 25 yatak, 36 bin 680 aile hijyen seti, 1,1 milyon bebek bezi, 47 bin 530 battaniye ve 90 bin 240 temizlik malzemesi dağıtıldığı aktarıldı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 86, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 265 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil hayatını kaybederken, Hizbullah ile sınırda girdiği çatışmalarda ise 90 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI



İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.