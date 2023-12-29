BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılar 84 gündür devam ediyor.

BM: İSRAİL SALDIRILARINDA BATI ŞERİA'DA SON 18 YILDA EN ÇOK FİLİSTİNLİ 2023'TE ÖLDÜRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kurumun 2005'ten bu yana İsrail güçlerinin Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinlilere ilişkin kayıt tuttuğunu belirtti.



Paylaşımda, İsrail güçlerinin bu yıl Batı Şeria'da 504 Filistinliyi öldürdüğü, 2023 yılının da UNRWA'nın kayıt tutmaya başladığı 2005'ten bu yana en fazla Filistinlinin öldürüldüğü yıl olduğuna vurgu yapıldı.

İsrail güçleri, özellikle 7 Ekim'den sonra Batı Şeria'da Filistinlilere karşı saldırılarına hız verdi. Batı Şeria'da baskınlarını artıran İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs dahil bölgede 315 Filistinliyi öldürdü, 4 bin 840 kişiyi de gözaltına aldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail saldırılarında 325 tarihi ve kültürel mirasın çoğunun yıkıldığı bildirildi.

30 Aralık 2023 Star

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Haiat, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden saldırıları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanında "soykırım" davası açan Güney Afrika'ya tepki gösterdi.

Kudüs Seriyyeleri, Lübnan'da 2 mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurdu

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Refah'a doğru giden insani yardım konvoyuna yönelik saldırısını kınadı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gerçek mermiyle vurarak öldürdü, biri ağır 4 kişiyi de yaraladı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki durumun kötüleştiğine dikkati çekerek, "Orta Doğu'daki durum alarm verici." açıklamasında bulundu.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'i Gazze'de "ağır sivil kayıplara" neden olmakla suçladı

İşgal altındaki Batı Şeria'da "araçla ezme" girişiminde 5 İsrail askeri yaralandı

İsrail Maliye Bakanı, ABD'nin Filistin'e ait vergi gelirlerinin devredilmesi talebini reddetti

Güney Afrika, İsrail'in Gazze'deki eylemleri için Uluslararası Adalet Divanı'nda "soykırım davası" açtı

BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'deki durumun bölgeye yayılma riskine karşı uyararak acil itidal çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan sınırında Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu

BM: İsrail saldırılarında Batı Şeria'da son 18 yılda en çok Filistinli 2023'te öldürüldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yaşanan çatışmalarda son 24 saatte 3'ü ağır 15 askerinin daha yaralandığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde düzenlenen "araçla ezme" eyleminde, 4 Yahudi yerleşimcinin yaralandığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de saldırılarını başlatmasından bu yana bölgedeki Birleşmiş Milletlere (BM) ait merkezlere sığınan 308 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin 20 Filistinliyi daha gözaltına almasıyla 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 4 bin 840'a yükseldi.

İsrail'in saldırılarında yaralanan ve tedavi için bulundukları Türkiye'de yaşamını yitiren 1'i çocuk 3 Filistinlinin cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'ndeki kara operasyonu sırasında İsrail askerleri tarafından alıkonulan Filistinliler, askerler tarafından çeşitli işkencelere maruz kaldıklarını ifade etti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Filistinlilerin kimsenin vesayetine ihtiyacı olmadığını, Gazze Şeridi'ne yabancı güçlerin yerleştirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 187 artarak 21 bin 507'ye, yaralı sayısı da 55 bin 915'e yükseldi

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki proje koordinatörü Jacob Burns, "ateşkes olmadan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kabul edilen yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının" Gazze için çözüm olmadığını ifade etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde işgalinin kapsamını genişlettiğini açıkladı.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ı hedef alarak Gazze Şeridi'ne yönelik "stratejilerin" Güvenlik Kabinesi'nde görüşülmesi talebinde bulundu.

Gazze'ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisi katılımcılarından İtalyan besteci, tenor ve aktivist Joe Fallisi, Batı'daki sanat çevreleri İsrail'in kontrolünde olduğu için Gazze'deki katliama ses çıkarmadığını söyledi.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile güneyindeki Han Yunus bölgesine düzenlediği saldırılar nedeniyle son günlerde 100 bin Filistinlinin Mısır sınırında yer alan Refah bölgesine gitmek zorunda kaldığını duyurdu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki "Megazi" ve "Nusayrat" mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda 36 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir köye baskın düzenleyerek çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Filistin halkıyla dayanışma için ülkede her türlü yeni yıl kutlamasını yasakladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinden dönen insani yardım konvoyuna ateş açtığını, saldırıda yaralanan olmadığını belirtti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırıdan bu yana Gazze'de rehin tutulan İsrail-Amerikan-Kanada uyruklu Judi Weinstein Haggai isimli kadının öldüğü doğrulandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." ifadesini kullandı.

05:58 İsrail'in bu gece abluka altındaki Gazze Şeridi'nin farklı yerlerine düzenlediği saldırılarda en az 45 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

04:29 Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti olan ana muhalefet partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü savaşı durdurmak ve Gazze Şeridi sakinlerine yardım sağlamak amacıyla Filistin'deki direnişi destekleyen ülkelerden oluşan bir "uluslararası koalisyon" kurulması çağrısında bulundu.

03:34 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmesini hükümet koalisyonundaki ortakların baskısı nedeniyle "son anda" iptal ettiği bildirildi.

02:24 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsrail askerinin yaklaşık iki hafta önce Gazze Şeridi'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde "dost ateşiyle" öldürülmesi olayından sorumlu olduğunu kabul ederek, bu durumu "çok ciddi sonuçları olan tehlikeli olay" olarak nitelendirdi.

02:05 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in Gazze'de kara harekatının başladığı günden bu yana (27 Ekim) en az 825 askeri aracını kısmen ya da tamamen imha ettiklerini duyurdu.

01:33 Merkezi Almanya'nın Köln kentinde bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği( DİTİB) Alman hükümetine Gazze'ye daha fazla insani yardım sağlama ve ateşkes için çaba göstermesi çağrısında bulundu.

00:50 Gazze Şeridi'nden Filistinli kadın Alaa, doktorun kendisine fetüsünün kalp atışlarının durduğunu söylediğinde kalbine "hançer saplandığını" hissettiğini belirtti.

00:37 ABD'nin New York kentinde, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden bebek ve çocuklar için sessiz yürüyüş yapıldı.

00:32 Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, Gazze Şeridi'nde nihai ve tam ateşkes sağlanmasına yönelik her türlü öneriye açık olduklarını ancak İsrail ya da ABD'nin getireceği yönetimlere karşı olduklarını söyledi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 320 Filistinli öldürüldü, 55 bin 603 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 315 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.