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Dünya

BM, İsrail ve Lübnan'a ''itidal'' çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'dan İsrail'e atılan roketlerin ardından tüm taraflara 'itidal' çağrısı yaptı.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 20:37 - Güncelleme:
BM, İsrail ve Lübnan'a ''itidal'' çağrısında bulundu
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BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan-İsrail sınırında görev yapan Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) taraflarla irtibatta olduğunu belirten Dujarric, "Lübnan'dan İsrail'e birçok roket atıldı. Bunu kınıyoruz. Tüm taraflara itidal çağrısında bulunuyoruz. Barış gücüyle hareket etmeleri ve gerginliği artıracak tek taraflı hareketlerden kaçınmaları gerektiğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü uyarmıştı

UNIFIL, sınır bölgesindeki mevcut durumun "çok tehlikeli" olduğu uyarısında bulunmuştu.

UNIFIL Komutanı Aroldo Lazaro, "Mavi hattın her iki tarafında da yetkililerle temas halindeyiz. Mevcut durum çok tehlikeli. UNIFIL, taraflara ivedi bir şekilde tansiyonun yükseltilmesinden kaçınılması ve itidal çağrısında bulunuyor." açıklamasında bulunmuştu.

- İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti

İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da roket saldırıları nedeniyle güvenlik kabinesini toplayacağı belirtilmişti.

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