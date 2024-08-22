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Dünya

BM: İsrail'in 13 ayrı tahliye emri 250 bin kişiyi etkiledi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun bu ay Gazze Şeridi'nde şu anda kadar 13 ayrı 'tahliye emri' verdiğini ve bunun da bölgedeki yaklaşık 250 bin Filistinliyi etkilediğini bildirdi.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 19:07 - Güncelleme:
BM: İsrail'in 13 ayrı tahliye emri 250 bin kişiyi etkiledi
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İsrail ordusu, saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.

Yaklaşık 2,3 milyon kişinin yaşadığı Gazze'de, İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle Filistinlilerin zorunlu göç çilesi bitmiyor.

Saldırılardan kaçmak için oradan oraya savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze'de nereye gideceklerini şaşırmış durumda.

Zira, İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği yerleri daha sonra boşaltılmasını istiyor hatta buralara da saldırılar düzenliyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze'de bu ay şu ana kadar 13 ayrı "tahliye emri" yayınladığını belirtti.

İsrail'in bu kararlarının Gazze'de yaklaşık 250 bin kişiyi etkilediğine dikkati çekilen açıklamada, "Aileler, 'askeri operasyonlar' ve yaz sıcağı arasında taşıyabilecekleri ne varsa yanlarına alarak tekrar tekrar yerlerinden ediliyor. Gazze Şeridi'nde bu yorucu döngüden kaçış yok." ifadelerine yer verildi.

- İSRAİL, GAZZE'DE ZORUNLU GÖÇÜ SİSTEMATİK BİR SİLAH OLARAK KULLANIYOR

İsrail, 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana yayınladığı "tahliye" kararlarıyla Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri sürekli olarak oradan oraya göçe zorluyor.

BM verilerine göre, Gazze'de yaşayan her 10 kişiden 9'u İsrail saldırıları nedeniyle zorla yerinden edildi.

Gazze'de oradan oraya savurulan Filistinliler, saldırılar ve gıda sıkıntısının yanı sıra zorunlu göç nedeniyle de zor günler geçiriyor.

BM'ye göre, Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu ayda bir göç etmek zorunda kalıyor.

İsrail'in saldırılarından kaçan Filistinliler, çaresizlik içinde sığındıkları alanlarda derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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