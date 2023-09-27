İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Eylül 2023 Çarşamba / 13 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3118
  • EURO
    28,7261
  • ALTIN
    1648.57
  • BIST100
    8213.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: İsrail'in idari gözetimde tuttuğu Filistinli sayısı son 10 yılın en yüksek düzeyinde
Dünya

BM: İsrail'in idari gözetimde tuttuğu Filistinli sayısı son 10 yılın en yüksek düzeyinde

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, İsrail'in 1264 Filistinliyi idari gözetimde tuttuğunu, bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğunu belirtti.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 19:12 - Güncelleme:
BM: İsrail'in idari gözetimde tuttuğu Filistinli sayısı son 10 yılın en yüksek düzeyinde
ABONE OL

Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Orta Doğu oturumunda, üye ülkeleri, İsrail-Filistin sorununa ilişkin 15 Temmuz-19 Eylül raporlama dönemi arasındaki gelişmeler hakkında bilgilendirdi.

BMGK'nin 2016'daki 2234 sayılı kararının, İsrail'e "acilen ve tamamen" yerleşim yeri faaliyetlerine ve sivillere yönelik şiddete son verme çağrısında bulunduğunu anımsatan Wennesland, buna rağmen yerleşim yeri faaliyetlerinin ve sivillere yönelik şiddettin sürdüğünün altını çizdi.

Wennesland, söz konusu raporlama döneminde, aralarında 18 çocuğun da bulunduğu 68 Filistinlinin İsrail güvenlik güçlerince öldürüldüğünü bildirdi.

Aynı dönemde aralarında 559 çocuk ve 30 kadın olmak üzere 2 bin 830 Filistinlinin yaralandığını aktaran Wennesland, İsrail güvenlik güçlerinin bu dönemde 1000'den fazla arama ve tutuklama operasyonu yürüttüğünü, bu çerçevede 88 çocuk dahil olmak üzere 1504 Filistinliyi tutukladığını kaydetti.

Wennesland, "İsrail, halihazırda 1264 Filistinliyi idari denetimde tutuyor. Bu, son 10 yılın en yüksek rakamı." dedi.

Diğer taraftan fonlara ilişkin sıkıntıların da Filistinlilere temel hizmetlerin sağlanmasını engellediğini belirten Wennesland, BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) acilen 75 milyon dolara, Dünya Gıda Programının da 32 milyon dolara ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

  • BM Barış Süreci
  • İsrail Filistin
  • İdari gözetim

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.