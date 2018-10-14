'BM İsrail'in ihlallerini durdurmak için ciddi adımlar atmalı'

Büyük Dönüş ve Kuşatmayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi'ne bağlı Hukuk Komitesi, İsrail'in Gazze sınırındaki barışçıl gösterilere yönelik ihlallerini durdurmak için Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumu ciddi adımlar atmaya çağırdı.

Hukuk Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamında Gazze sınırındaki göstericilere yönelik ihlallerine işaret edilerek, "BM ve uluslararası toplum, İsrail'in, Gazze sınırındaki barışçıl eylemlere katılan göstericilere yönelik ihlallerini durdurmak için ciddi adımlar atmalı." ifadesi kullanıldı.

Büyük Dönüş Yürüyüşü ve ambargonun kaldırılması eylemlerinde, barış yanlısı göstericiler aleyhinde işlenen suçlar kapsamında işgal güçleri liderlerinin yargılanması çağrısında bulunan komite, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'ten "İsrail ve ABD'nin Filistin halkı aleyhindeki suçları ve politikalarını reddettiği ve kınadığına ilişkin bir açıklama yapmasını" istedi.

Komite, İsrail ordusunun, Gazze sınırındaki göstericileri kasıtlı öldürdüğünü ifade ederek, bunun uluslararası anlaşmalara göre bir savaş suçu olduğunu kaydetti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail'in Filistin meselesi kapsamında işlediği suçlar hakkında süratle, adaletli bir karar verilmesi ve ceza soruşturması başlatılması gerektiğini vurgulayan komite, "İşgalci İsrail devletinin tecrit ve boykot edilmesi, Büyük Dönüş Yürüyüşü göstericilerinin taleplerine destek olunması, ambargonun kırılması" konularında çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Komite ayrıca Filistin yönetiminden ihlal dosyalarının UCM'ye sevk edilmesini istedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dünkü barışçıl gösteriler sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinlinin şehit olduğunu, 154 Filistinlinin gerçek mermi ile yaralandığını bildirmişti.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı 30 Mart'tan bu yana 200'den fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırılarında şehit oldu.