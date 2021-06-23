BM İsrail'in saldırıları sonrasında Gazze'de insani yardım projeleri başlatıyor

AA 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:55 - Güncelleme: 23 Haziran 2021 Çarşamba 18:55

UNRWA'nın Gazze ofisinde gazetecilerin sorularını cevaplayan Rose, İsrail saldırıları sonrası Gazze'deki insani durum ve UNRWA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Rose, "(Gazze'de) Yaşam koşulları zaten kötüye gidiyordu, ancak abluka, askeri saldırılar ve sivillere yönelik şiddet nedeniyle durum daha da kötüleşti." dedi.

BM'nin Filistin için 164 milyon dolarlık acil yardım çağrısı yaptığını hatırlatan Rose, bunun 62 milyon dolarının Gazze için harcanmasının planlandığını aktardı.

BM'nin Gazze'de ivedilikle birçok yardım programı uygulamaya başlayacağına dikkati çeken Rose, programlar kapsamında öncelikle gıda ve temel ihtiyaç maddeleri sağlanacağını belirtti.

Bunun yanı sıra Gazze'nin yeniden imarı ve hasarlı evlerin onarımına katkı sağlanacağı bilgisini veren Rose, okullara sığınan Filistinli ailelere de kira yardımı yapılacağını bildirdi.

Rose, Gazze'deki 150 bin öğrenciye temmuz ayında psikolojik destek için yaz kampı düzenleneceğini ve evsiz kalarak UNRWA'nın okullarına sığınan 50 aileye de psikolojik destek verileceğini ifade etti.

- Ne olmuştu?

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.

UNRWA verilerine göre, Gazze'de İsrail'in saldırıları nedeniyle yıkılan ve ağır hasar gören 1400 konut bulunurken, 14 bin konutun kısmen hasar gördüğü tahmin ediliyor.