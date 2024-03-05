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Dünya

BM İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik iddialarını yalanladı

BM'ye bağlı UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sonrası İsrail'in iddialarını yalanladı. Lazzarini, 'Hamas'la bağı olduğu iddia edilen UNRWA çalışanlarıyla ilgili kanıtlar bize ulaşmadı' açıklamasında bulundu.

AA5 Mart 2024 Salı 04:06 - Güncelleme:
BM İsrail'in UNRWA çalışanlarına yönelik iddialarını yalanladı
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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Hamas'la ilişkisi olduğu iddia edilen 12 kişiyle ilgili kendilerine henüz "delil niteliğinde kanıt" sunulmadığını belirtti.

Lazzarini, New York'taki BM Genel Kurulunda yaptığı konuşma sonrasında, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

UNWRA Genel Komiseri, "Şunu da vurgulamalıyım ki, o sırada tarafıma ulaşan iddiaya ilişkin olarak herhangi bir kanıtlanmış veya delil niteliğinde bilgi veya kanıt elime ulaşmamıştır." dedi.

İsrail'in Hamas'la bağı olduğunu iddia ettiği 12 çalışanın UNRWA ile ilişkisini kesmekte acele etme konusunda pişmanlık duyup duymadığı sorulan Lazzarini "iddianın ciddiyeti nedeniyle hızlı bir şekilde harekete geçme ihtiyacı" hissettiğini ifade etti.

Gazze'ye bağışçı ülkeler tarafından yapılacak yardımların önemine değinen Lazzarini, söz konusu iddiaların ardından bu ülkelerin bağışlarını askıya almakta çok hızlı hareket edebileceklerini "öngöremediğini" dile getirdi.

Lazzarini, söz konusu kişilerle ilgili durumu bugün Genel Kurul üyeleriyle paylaştığını belirtti.

"Ajansın güvenirliğini sarsmayı amaçlayan bir korku kampanyasıyla karşı karşıya olduğunu da bugün Genel Kurul'a bildirdim." diyen Lazzarini, isim vermeden UNWRA'nın kapatılması için uğraşan İsrail'i adres gösterdi.

UNRWA VE İDDİALAR

UNRWA, yaklaşık 74 yıldır Filistinlilerin yaralarını sarmaya çalışırken bu süreçte tesisleri defalarca İsrail tarafından vuruldu, tonlarca gıda ve ilaç yok edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrailli yetkililerin yaklaşık 30 bin personeli bulunan UNRWA'dan 12 kişinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Bu iddialar nedeniyle, Avrupa Birliği, Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, İzlanda, Avustralya, İngiltere, Hollanda, ABD, Fransa, Avusturya, Japonya ve Estonya UNRWA'ya yönelik finansal desteği geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.

  • UNRWA Genel Komiseri
  • Philippe Lazzarini
  • BM Genel Kurulu
  • Hamas bağlantısı
  • İsrail

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