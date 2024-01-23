BM: İsrail'in ''yapay ada'' önerisini desteklemiyoruz

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Dujarric, BM ve ortaklarının, dün Gazze'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesini 5 gün giriş engelinin ardından ziyaret edebildiğini aktardı.

Hastaneye çok kısıtlı miktarda yakıt götürebildiklerini belirten Dujarric, binlerce insanın hastaneye sığındığını, teçhizat, su ve gıda kıtlığı çektiklerini bildirdi.

BM Sözcüsü, süren çatışma ile İsrail'in giriş engelinin, Gazze'nin kuzeyine yardımları ciddi bir şekilde etkilediğini ifade etti.

BM'nin Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu vurgulayan Dujarric, "İsrail'in ada önerisini desteklemiyoruz." diye konuştu.

Dujarric, İsrail'in Gazze'deki mezarlıklara yönelik saygısızlığıyla ilgili bir soruya ise, "Çok rahatsız edici, görüntüleri gördüm. Bunların soruşturulması gerekiyor." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, davet edildiği AB dışişleri bakanları toplantısında, dün Gazze halkını yerleştirmek için Akdeniz'de yapay ada kurulması önerisinde bulunmuştu.