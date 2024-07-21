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  • BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından ''derin endişe'' duyuyor
Dünya

BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından ''derin endişe'' duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından 'derin endişe' duyduklarını belirtti.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 20:00 - Güncelleme:
BM, İsrail'in Yemen'deki saldırısından ''derin endişe'' duyuyor
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Guterres, BM'nin internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği, 6 kişinin ölümüne 80'den fazla kişinin yaralanmasına yol açan saldırıya ilişkin değerlendirmede bulunarak, taraflara "üst düzeyde itidal" çağrısında bulundu.

İsrail'in, 20 Temmuz'da yaşanan saldırının sorumluluğunu üstlendiğini aktaran Guterres, saldırının elektrik altyapısına zarar verdiğini ve rafineride büyük bir yangına neden olduğunu ifade etti.

Guterres, İsrail'in Yemen'deki saldırısından derin endişe duyduklarını kaydederek, bu tarz saldırıların bölgede gerginlik riski oluşturduğunu belirtti.

İsrail, cumartesi akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 80'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

  • BM Genel Sekreteri
  • Antonio Guterres
  • İsrail saldırısı

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