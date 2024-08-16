BM, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da düzenlediği saldırının ''münferit'' olmadığını bildirdi

Shamdasani ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Michele Zaccheo, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Yerleşimcilerin Filistin köyü Cit'te gerçekleştirdiği saldırıda gerçekleşen ölümün münferit olmadığını belirten Shamdasani, "Bu, İsrail'in yerleşim politikasının ve hakim olan cezasızlık ikliminin doğrudan bir sonucuydu." dedi.

Shamdasani, 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria'da en az 609 Filistinli öldürüldüğünü, bunların arasında 140'tan fazla çocuğun olduğunu belirtti.

Bu öldürmelerin durması gerektiğini söyleyen Shamdasani, bunun çözümünün "faillerin hesap verebilirliği" olduğunu bildirdi.

Shamdasani, "(Batı Şeria'daki saldırılarla ilgili) Çok az soruşturma yapıldı. Bunlar bile kurbanlar ve aileleri için adaletle sonuçlanmadı. Bu konuda açıkça bir devlet sorumluluğu var." diye konuştu.

- "İŞGAL ALTINDAKİ TOPRAKLARDA GÜVENLİĞİ SAĞLAMANIN BAŞLICA SORUMLULUĞU İŞGALCİ GÜÇLERDE"



Zaccheo, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda Gazze'ye gitme kararını açıklamasına ilişkin soruya, BM'nin orada güvenlik sağlayabileceği fikrinin şu aşamada çok gerçekçi olmayacağını belirtti.

Gazze'deki istikrarsız güvenlik durumuyla ilgili olarak insani yardım çalışanlarından her gün raporlar aldıklarını söyleyen Zaccheo, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve BM ailesinin Gazze'deki güvenlik sorununun çok iyi farkında olduğunu ve işgal altındaki topraklarda güvenliği sağlamanın başlıca sorumluluğunun işgalci güçlerde olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

- İSRAİLLİ YERLEŞİMCİLERİN SALDIRISINDA BİR FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ



İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 633 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 5 bin 400 Filistinli yaralandı.