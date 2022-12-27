BM: KDC'nin doğusunda insani durum kötüleşiyor

BM KDC Ofisinden yapılan açıklamada, "Kuzey Kivu ve Itiru bölgelerindeki askeri operasyonlara ve sıkıyönetim uygulanmasına rağmen insani durum ve güvenlik ciddi şekilde kötüleşiyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, artan güvenlik sorunları nedeniyle kaçırma, işkence ve tecavüz vakalarının yaşandığına, çoğunluğu kadın ve çocuklar olmak üzere sivillerin hedef alındığına dikkat çekildi.

İsyancı grup 23 Mart Hareketinin (M23) çocukları asker olmaya zorladığı belirtildi.

KDC'nin doğusunda faaliyet gösteren M23'ün Kasım 2021'de tekrar başlayan saldırıları, bölgede yaşayan binlerce sivilin yerinden edilmesine ve Ruanda ile KDC arasında krize neden olmuştu.

KDC'deki isyancı grupların ve hükümetin, Kenya'nın başkenti Nairobi'de başlattığı barış görüşmelerine 6 Aralık'ta diyaloğun sürdürülmesi kararıyla ara verilmişti.