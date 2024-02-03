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Dünya

BM Komiseri Türk'ten İsrail tepkisi! ''Refah'a askeri müdahaleden endişeliyim''

BM Yüksek Komiseri Türk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

AA3 Şubat 2024 Cumartesi 01:37 - Güncelleme:
BM Komiseri Türk'ten İsrail tepkisi! ''Refah'a askeri müdahaleden endişeliyim''
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a askeri müdahale ihtimaline ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalini son derece endişe verici bulduğunu bildirmişti.

- İSRAİL SAVUNMA BAKANI REFAH'A İŞARET ETTİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki İsrail birliklerini ziyaretinde, Han Yunus'taki saldırılarını Mısır sınırındaki Refah kentine taşıyacaklarını söylemişti.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in, Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

  • Türk-İsrail ilişkileri
  • Gazze müdahalesi
  • endişe duymak

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