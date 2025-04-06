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Dünya

BM Komiseri'nden Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki: Akıl almaz bir dehşet

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Rus ordusunun Ukrayna'nın Kriviy Rig kentine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, sivillere yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu teşkil edeceğini belirtti.

AA6 Nisan 2025 Pazar 18:10 - Güncelleme:
BM Komiseri'nden Rusya'nın Ukrayna saldırısına tepki: Akıl almaz bir dehşet
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Türk, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

BM Komiseri Türk, "Bu akıl almaz bir dehşet. Dokuz çocuk, çoğu parkta oynarken, üzerlerinde patlayan bir askeri mühimmatın şarapnel parçalarıyla öldürüldü." ifadesini kullandı.

Ayrım gözetmeksizin yapılan tüm saldırıların uluslararası insancıl hukuk tarafından yasaklandığını anımsatan Türk, sivillere yönelik kasıtlı saldırıların savaş suçu teşkil edeceğini vurguladı.

Türk, saldırının bağımsız soruşturulması çağrısında bulundu.

Ukrayna, Rusya'nın, Kriviy Rig kentine balistik füze saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 18 kişinin yaşamını yitirdiğini, 61 kişinin ise yaralandığını duyurmuştu.

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