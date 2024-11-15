İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Kasım 2024 Cuma / 14 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,4245
  • EURO
    36,3331
  • ALTIN
    2832.34
  • BIST100
    9420.42
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM Komitesi'nde tarihi Filistin kararı! 170 ülke tam destek verdi
Dünya

BM Komitesi'nde tarihi Filistin kararı! 170 ülke tam destek verdi

Birleşmiş Milletler (BM) Komitesinde kabul edilen kararla, 170 üye ülke, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına destek verdi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 07:44 - Güncelleme:
BM Komitesi'nde tarihi Filistin kararı! 170 ülke tam destek verdi
ABONE OL

"Sosyal, insani ve kültürel" konuların ele alındığı 3. Komite'de, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına" ilişkin karar tasarısı oylamaya sunuldu.

Karar tasarısı, 6 "hayır" oyuna karşı 170 "evet" ve 9 "çekimser" oyla kabul edildi.

Arjantin, İsrail, Micronezya, Nauru, Paraguay, ve ABD hayır oyu kullanan ülkeler oldu.

Kararda, "Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve bağımsız devlet kurma hakkı teyit edilir." ifadesi yer aldı.

Tüm ülkelerin bölgede barış içinde yaşama hakkı bulunduğuna dikkati çekilen kararda, bütün devletler ve BM örgütlerine Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını gerçekleştirmesine destek olma çağrısı yapıldı.

Abbas: İki devletli çözüm, Gazze'deki ateşkese bağlı

İsrail'den ırkçı adım! Filistin bayrağı tamamen yasaklanacak

Sözleri dünya basınında: Türkiye sonuna kadar Filistinlilerin yanında olacak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.