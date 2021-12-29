BM korkunç bilançoyu açıkladı: 2 binden fazla kişi yerinden oldu

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:28 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:28

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) Twitter'dan yapılan açıklamasında, Somali'deki şiddetli kuraklığa dikkat çekildi.

Açıklamada, "Kuraklık nedeniyle son 2 günde Banadir ve Somalia bölgelerine 2 binden fazla kişi sığındı." ifadesi kullanıldı.

Şiddetli kuraklığın ülkedeki hayatı olumsuz etkilediğine dikkat çekilen açıklamada, son bir haftada ise 20 binden fazla kişinin göç etmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Açıklamada, kuraklık nedeniyle insanların çiftlik hayvanları ve diğer geçim kaynaklarını kaybettiğine, göç eden kişilerin sayısının ise artacağına işaret edildi.

Yerinden edilmiş Somalililerin acil olarak su, gıda, çadır ve sağlık desteğine ihtiyacı olduğu belirtildi.

- HÜKÜMET KÜRESEL YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Somali'de hükümet, ülkede yaşanan kuraklığın ölümcül etkileri nedeniyle 10 Kasım'da küresel yardım çağrısı yapmış, 23 Kasım'da da ülke çapında "acil durum" ilan etmişti.

Gelecek yıl 7,7 milyon Somali vatandaşı kuraklık nedeniyle insani yardıma ihtiyaç duyabilir.

Somali'de 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.