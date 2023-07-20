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Dünya

BM: Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaretle ilgili, 'Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik.' açıklamasında bulundu.

AA20 Temmuz 2023 Perşembe 20:41 - Güncelleme:
BM: Kutsal kitap ve mekanlara saygısızlık kabul edilemez
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Dujarric, günlük basın toplantısında konuya ilişkin soruları yanıtladı.

İsveç'in Bağdat Büyükelçiliğinin basılması ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik hakaret gibi gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini aktaran Dujarric, "İhtiyacımız olan karşılıklı saygı." dedi.

Dujarric, "Çok açık bir şekilde kutsal kitaplara ve mekanlara saygısızlığın kabul edilemez olduğunu ifade ettik." vurgusunda bulunarak, bu tarz eylemlerin temel amacının kışkırtmak olduğuna işaret etti.

İnsanların kışkırtmaya gelmemesinin de önem taşıdığını kaydeden Dujarric, insanların başkalarının dinlerine saygı duyması ve şiddetten kaçınması gerektiğini belirtti.

- Bağdat Büyükelçiliğine baskın

Bağdat'ta Sadr Hareketi yanlıları, Kur'an-ı Kerim'e yönelik yarın gerçekleştirileceği beklenen eyleme karşı gece geç saatlerde İsveç Büyükelçiliğini basarak binanın bazı bölümlerini ateşe vermişti.

Irak hükümeti, ülkesindeki İsveç Büyükelçiliğinin yakılmasını kınarken, Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlerin sürmesi halinde İsveç ile ilişkileri de keseceğini bildirmişti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Momika, bugün de Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim ve Irak bayrağını ayaklarının altına alarak İslam dinine hakaret etmişti.

Kur'an nüshalarına ve Irak bayrağına ayağını silen Momika, Irak'ta Şii lider Mukteda es-Sadr'ın da fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ayaklarını silmiş, daha sonra Irak bayrağını yakmıştı.

  • BM Sözcüsü
  • Stephane Dujarric
  • İsveç
  • Kuran-ı Kerim
  • hakaret

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