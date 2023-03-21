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Dünya

BM: Kuzey Kore'nin Kovid-19'un başından bu yana izolasyonu, halkın acısını daha da artırdı

Birleşmiş Milletler (BM), Kovid-19 salgınının başından bu yana Kuzey Kore'nin benzeri görülmemiş şekilde kendini izole etmesinin, halkının çektiği acıyı daha da arttırdığını belirtti.

AA21 Mart 2023 Salı 21:32 - Güncelleme:
BM: Kuzey Kore'nin Kovid-19'un başından bu yana izolasyonu, halkın acısını daha da artırdı
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BM Özel Raportörü Elizabeth Salmon, BM İnsan Hakları Konseyinin 52. Oturumu kapsamında Kuzey Kore'de insan hakları durumuna ilişkin raporu sundu.

Ülkede halkın gıda, ilaç ve sağlık hizmetlerine erişiminin gittikçe kötüleştiğine işaret eden Salmon, uluslararası toplumun acilen bu konuya yönelmesi gerektiğini kaydetti.

Salmon, "Bu yılın ocak ayının soğuk günlerinde insanlar donarak öldü. İnsanların evlerini ısıtacak paraları yoktu hatta son çare olarak evlerini sattıkları için sokaklarda yaşamak zorunda kaldılar." dedi.

Kuzey Kore'nin Kovid-19 ile mücadele kapsamında Ocak 2020'de uluslararası sınır kontrol önlemlerini uygulamaya koyduğunu anımsatan Salmon, o dönemden bu yana BM, insani yardım kuruluşları ve diplomatik misyonlardan çoğunun ülkeye gidemediğini ifade etti.

Salmon, "Üç yıldır sınırların kapalı olmasının, Kuzey Kore halkı üzerindeki etkisinden ciddi şekilde endişe duyuyorum." dedi.

- "Uluslararası toplum, erişimi olmadığı için bu duruma basitçe göz yumamaz"

Kadınlar ve kızların, özellikle Çin sınırını geçerek Kuzey Kore'den kaçmaya çalışırken sayısız riskle karşılaştığını belirten Salmon, salgın sürecinden bu yana tehlikelerin arttığını belirtti.

Salmon, Kuzey Kore'yi, en çok ihtiyacı olanlara gıda temin etmek için önlemler almaya ve vatandaşlarının açlık çekmesini önlemek için uluslararası toplumdan gerekli yardımı istemeye davet etti.

"Uluslararası toplum, erişimi olmadığı için bu duruma basitçe göz yumamaz." diyen Salmon, Kuzey Kore liderliği ile diyaloğa girmek için çabaların yenilenmesi çağrısında bulundu.

Salmon, Kuzey Kore'nin Kovid-19'un başından bu yana uyguladığı benzeri görülmemiş kendini izole etmesinin, halkının çektiği acıyı daha da arttırdığını belirtti.

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