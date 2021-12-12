İSTANBUL 15°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Aralık 2021 Perşembe / 5 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7613
  • EURO
    15,6191
  • ALTIN
    789.345
  • BIST100
    2038.67
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: Libya Özel Danışmanı, seçimlere destek için arabuluculuk çabalarına öncülük edecek
Dünya

BM: Libya Özel Danışmanı, seçimlere destek için arabuluculuk çabalarına öncülük edecek

Libya'daki Birleşmiş Milletler Destek Misyonu (UNSMIL), BM Libya Özel Danışmanı Stephanie Williams'ın Libya'da başkanlık ve parlamento seçimleri sürecini desteklemek için arabuluculuk çabalarına öncülük edeceğini bildirdi.

AA12 Aralık 2021 Pazar 20:52 - Güncelleme: 12 Aralık 2021 Pazar 20:52
ABONE OL

UNSMIL'den yapılan yazılı açıklamada, yeni danışman Stephanie Williams'ın Libya'nın başkenti Trablus'a gelişinden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

"Williams, başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasını desteklemek için, arabuluculuk çabalarına öncülük edecek; Libyalı, bölgesel ve uluslararası aktörlerle birlikte çalışacak." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, UNSMIL'in seçim sürecini desteklemek üzere Williams ve uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği vurgulandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 6 Aralık'ta, Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atamıştı.

Amerikalı diplomat Stephanie Williams, uzun süre boş kalan BM Libya Özel Temsilciliği görevi doldurulana kadar BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev yapmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Slovakyalı diplomat Jan Kubis 23 Kasım'da istifa etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.