İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,7831
  • EURO
    15,5935
  • ALTIN
    788.865
  • BIST100
    1927.39
Dünya

BM Libya Özel Danışmanlığına yeni isim

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis'in istifasının ardından, ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler öncesi Amerikalı diplomat Stephanie Williams'ı danışman olarak atadı.

AA6 Aralık 2021 Pazartesi 21:04 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 21:04
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, basın brifinginde, Stephanie Williams'ın, Libyalı, bölgesel ve uluslararası aktörlerle ara buluculuk çabalarına öncülük edeceğini söyledi.

Dujarric, Stephanie Williams'ın Libya'da siyasi, güvenlik ve ekonomi alanında diyaloğun sürdürülmesine ve başkanlık ve parlamento seçimlerinin yapılmasına destek vereceğini ifade etti.

Amerikalı diplomat Stephanie Williams, uzun süre boş kalan BM Libya Özel Temsilciliği görevi doldurulana kadar BM Libya Özel Temsilcisi Vekili olarak görev yapmıştı.

BM Libya Özel Temsilcisi Slovakyalı diplomat Jan Kubis ise 23 Kasım'da istifa etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.