BM Libya Özel Temsilciliğine yeni atama

AA 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:36 - Güncelleme: 18 Ocak 2021 Pazartesi 21:36

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğine Slovak diplomat Jan Kubis atandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gassan Selame'nin istifasının ardından uzun süredir boş kalan bu göreve Kubis'i atadığını açıkladı.

Lübnanlı eski temsilci Selame'nin Haziran 2017'de getirildiği görevinden Mart 2020'de "sağlık nedenleri" yüzünden istifasının ardından BM'de Libya diplomasisini yürütecek isim yaklaşık 10 aydır belirlenememişti.

Jan Kubis, daha önce BM Lübnan Özel Koordinatörü ve BM Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapmıştı.