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Dünya

BM Libya Özel Temsilcisi, Devlet Yüksek Konseyi toplantılarının engellenmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdullah Batili, Libya Devlet Yüksek Konseyi toplantılarının engellenmesine tepki göstererek, yapılanın ülkedeki siyasi krizi daha da büyüteceğini belirtti.

AA18 Kasım 2022 Cuma 20:09 - Güncelleme:
BM Libya Özel Temsilcisi, Devlet Yüksek Konseyi toplantılarının engellenmesine tepki gösterdi
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Devlet Yüksek Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batili, Konsey Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi toplantılarının engellenmesine tepki gösteren Batili, yapılanın ülkedeki siyasi krizin daha da büyümesine katkı sunacağını kaydetti.

İkili görüşmede, ülkedeki siyasi sürecin ilerleme kaydetmesi ve en yakın zamanda seçimlerin yapılması konularını ele aldı.

Trablus merkezli Libya Devlet Yüksek Konseyi, 14 Kasım'da, Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'ye bağlı "silahlı kişilerin" Konsey üyelerinin toplantısını engellediği suçlamasında bulunmuştu.

Konseyin Facebook hesabından yapılan açıklamada, "Dibeybe'ye bağlı güçler Konsey karargahının önüne silahlı araçlar yerleştirdi." ifadelerine yer verilerek, üyelerin toplantı salonuna girmelerinin engellendiği belirtilmişti.

Konsey Başkanı Halid el-Mişri, aynı gün Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe hakkında Libya Başsavcılığı'na şikayette bulunmuştu.

Konseyin o gün planlanan oturumunda, üst düzey kurumların raporu ve yürütme yetkisini birleştirme mekanizması tartışılacaktı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasında üst düzey kurumların yöneticilerinin değiştirilmesi ve yürütme yetkisinin birleştirilmesine yönelik toplantılar yapılıyor.

- NE OLMUŞTU?

Mişri ve Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih, 21 Ekim'de Fas'ın başkenti Rabat'ta bir araya gelmiş, Buznika Anlaşması'nı uygulayarak, birleşik bir yürütme otoritesi üzerinde uzlaşmayı hedeflediklerini duyurmuştu.

Üst düzey 7 kurumun ikisi üzerinde uzlaştıklarına işaret eden Mişri, kurumların geri kalanıyla ilgili uzlaşıya varmak için müzakereleri sürdürme konusunda anlaştıklarını aktarmıştı.

Ancak Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Salih ve Mişri'nin Rabat'ta vardığı anlaşmayı, "paralel yol" şeklinde niteleyerek, "Libyalılar herkesten seçimlere yönelik yükümlülüklerini yerine getirmesini istiyor. Üst düzey kurumların paylaşımı gibi paralel bir yolun konuşulması kabul edilemez." demişti.

Buznika Anlaşması'na göre ülkede üst düzey kurumların yöneticileri ancak iki yasama kurumunun uzlaşması sonucu değiştirilebiliyor.

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