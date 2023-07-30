BM Libya Özel Temsilcisi: Yeni Libya'nın inşasının tek yolu seçimler

Yerel medyadaki haberlere göre, BM Temsilcisi Bathily, başkent Trablus'ta hükümet yetkilileri ve kanaat önderleri ile bir araya geldi.

Görüşmede Libya'da bulunma nedenlerinin birilerini kayırmak olmadığının altını çizen Bathily, Libyalı yöneticilerin barış ve istikrar için derhal seçime gitmeleri gerektiğini ifade etti.

BM Temsilcisi Bathily, ülke geleceğinin TM ve Devlet Yüksek Konseyine değil, vatandaşın beklentilerine bağlı olması gerektiğini ifade etti.

Ülkede barış ve istikrarın önünü açacak seçimler için bölgesel ve uluslararası ortakların desteğini talep eden Bathily, şunları kaydetti:

"Yeni Libya'nın inşasının tek yolu, parlamento üyelerini ve devlet başkanını belirleyecek seçimlerin gerçekleşmesidir. Yeni hükümet seçilince ülkeye istikrar gelmiş olacak. Libya'da yeni geçiş süreçleri veya yeni geçici hükümetleri talep edenler ise pastanın bölünmesini istiyorlar ve tarih de onları hatırlayacaktır."

- Libya'da seçim müzakereleri

Libya Devlet Yüksek Konseyi ve TM'nin altışar üyesinden oluşan Seçim Yasalarını Belirleme Komitesi, ülkede seçimlerin anayasal dayanağı kabul edilen Anayasa'daki 13. maddede değişiklik yapmak üzere Fas'ın kuzeybatısındaki Buznika kentinde bir süredir toplantılar düzenliyordu.

Komite üyelerinin Libya'da seçimlerin yapılmasının önünü açan yasaları 3 Haziran'da oy çokluğuyla kabul ettiği açıklanmıştı.

TM 25 Temmuz'da, Devlet Yüksek Konseyi de 11 Temmuz'da ülkede seçimlerin düzenlenmesi ve seçim sürecinin denetlenmesi konusunda oluşturulan "yol haritasını" onaylamıştı.

Seçim yasalarının onaylanmasından 240 gün sonra seçimlerin yapılmasını öngören yol haritasında ayrıca seçimlerin gerçekleşmesini sağlayacak birlik hükümetinin kurulması ve yol haritasının onaylanmasından 20 gün sonra başbakanlık için aday başvurularının başlaması öngörülüyor.