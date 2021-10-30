BM Libya Özel Temsilcisi'nden, paralı askerlerin ülkeden çekilmesi için uygulama planı çağrısı

AA 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:12 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 18:13

BM Libya Destek Misyonunun (UNSMIL) internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Kubis, Libyalı tarafları temsilen oluşturulan 5+5 Ortak Askeri Komitenin, Mısır'ın başkenti Kahire'deki toplantısının açılışında konuştu.

Kubis, "Bugünkü toplantımız, tüm paralı askerlerin ve yabancı güçlerin Libya'dan çekilmesi için somut bir uygulama planının hazırlanması yolunda ilk adımı atmak içindir." ifadesini kullandı.

Kahire'deki toplantının, söz konusu çekilme için gerekli koordinasyon mekanizmalarının oluşturulacağı bir uzlaşmayla sonuçlanması temennisinde bulunan Kubis, 5+5 Ortak Askeri Komitenin, paralı askerlerin aşamalı, dengeli ve sırayla çekilmesi için daha önce kapsamlı bir eylem planına imza attığını belirtti.

Kubis, söz konusu planın, Libya'da ve tüm bölgede barış, istikrar, iş birliği ve sürdürülebilir kalkınma yolundaki zor ve meşakkatli yolculuk için çok önemli olduğunu dile getirdi.

- Kubis ve Mısır Dışişleri Bakanı "silah ambargosunu" görüştü

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kubis ile Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin, toplantı kapsamında bir araya geldiği ifade edildi.

İkili, Libya'ya silah ambargosu ihlalleriyle ilgili kararlı bir tutum sergilemek için ortak çaba sarf edilmesi ve tüm yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması konularını ele aldı.

Kubis görüşmede, Libyalı taraflarla gerçekleştirdiği toplantılarda alınan sonuçlara ilişkin bilgi verdi ve Mısır'ın Libya'ya desteğini takdir ettiklerini kaydetti.

Libya'daki 5+5 Ortak Askeri Komitesi 8 Ekim'de Cenevre'deki oturumun ardından, yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin ülkeden çıkarılması konusunun aşamalı olarak çözülmesi yönünde karara varmıştı.

Ülkede çeşitli kurumlar arasında seçim kanununa dair bazı anlaşmazlıklarla birlikte seçimlerin 24 Aralık 2021'de yapılması bekleniyor.