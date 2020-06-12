İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8161
  • EURO
    7,6664
  • ALTIN
    379.305
  • BIST100
    109835
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: ''Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi''
Dünya

BM: ''Libya'da bir haftada 24 bin kişi yerinden edildi''

Birleşmiş Milletler (BM), Libya'da son bir haftada 24 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

AA12 Haziran 2020 Cuma 21:47 - Güncelleme: 12 Haziran 2020 Cuma 21:47
ABONE OL

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, başkent Trablus'un güneyinde, Terhune ve Sirte'de 24 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi.

Yerlerinden edilenlerin birçoğunun ülkenin doğusuna hareket ettiğini ve akrabalarında barınmaya çalıştığını belirten Dujarric, Libya'da savaşan taraflara, "sivillerin korunması ve gerginliğin azaltılması" çağrısı yaptı.

Dujarric, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin elinden alınan Terhune'de ortaya çıkan 8 toplu mezara ilişkin ise yetkililere, "hızlı, etkili ve şeffaf bir soruşturma başlatması" çağrısında bulundu.

- TERHUNE VİLAYETİ GEÇEN HAFTA GERİ ALINMIŞTI

Libya ordusu, Hafter milislerinin Trablus'a yönelik saldırılarında bir yıldan uzun süredir harekat ve ikmal merkezi olarak kullandıkları Terhune vilayetini geçen hafta geri almıştı.

Terhune'de yasa dışı ve insan haklarını ihlal eden eylemlerde bulunmakla itham edilen Hafter yanlısı yerel milis grubu "Kaniyat Birlikleri", kent içinde kendilerine rakip gördükleri veya muhalif addettikleri aşiret ve aileleri ayrım gözetmeksizin hedef almakla suçlanmıştı.

Bu ağacın gövdesinde 18 ağaç yetişti! Ziyarete açılacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.