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BM Libya'da çatışmaların artması konusunda uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, ülkenin doğusundaki silahlı lider Halife Hafter ile görüşmesinde 'çatışmanın artması ve artan yabancı müdahalesinin' sonuçları hakkında uyarıda bulundu.

  • AA
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BM Libya Özel Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Selame, Recme kentinde Hafter ile Libya'daki son gelişmeleri, barış ve diyalog durumuna dönmenin yollarını görüştü.

Selame'nin görüşmede, "çatışmanın tırmanması ve artan yabancı müdahalesinin sonuçları" konusunda uyarılarda bulunduğu aktarıldı.

BM Temsilcisi Selame, hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin cenaze törenine katılmak için hafta sonu gittiği Tunus'ta, Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile bir araya gelmişti.

Görüşmede Serrac, Libya'da siyasi sürecin yeniden başlaması için Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'tan çekilmeleri ve geldikleri yere dönmelerinin şart olduğunu belirtmişti.

Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri "Burkan el-Gadab Operasyonu"nu başlatmıştı.

Söz konusu saldırının ardından başkent çevresindeki çatışmalar giderek tırmanmıştı.

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