BM, Libya'daki seçimler için anayasal temelde uzlaşmanın önemini vurguladı

Libya Devlet Yüksek Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine götürecek anayasal zeminin sağlanması ve seçimlerin önündeki tüm engellerin aşılmasına ilişkin Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) ile Devlet Yüksek Konseyi arasında yapılan müzakereler ve son gelişmeler ele alındı.

BM Libya Özel Temsilcisi Bathily, görüşme sırasında Libya halkının "tüm krizleri sona erdirecek şeffaf seçimlere ulaşma" umutlarını yerine getirmek için anayasal temele ulaşılmasını hızlandırmanın ve seçim yasaları üzerinde uzlaşmanın önemli olduğunu vurguladı.

- Libya'daki seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet olması istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.