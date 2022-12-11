BM, Libyalı tarafları bir araya getirecek ''diyalog'' planını desteklediğini açıkladı

Başkanlık Konseyi Basın ofisinin açıklamasına göre, Konsey Başkanı Muhammed el-Menfi, Bathiliy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bathiliy, Konseyin diyalog girişimini desteklediğini ve siyasi tarafların söz konusu girişime olumlu yanıt vermesi için çalışacağını, seçimlerin yapılması ve bunun anayasal zeminin oluşturulması için tüm tarafların diyaloga girme zamanının geldiğini dile getirdi.

BM Temsilcisi, Başkanlık Konseyinin girişiminin, geçiş dönemini sona erdirecek anayasal diyaloga zemin hazırladığını kaydetti.

Libya Başkanlık Konseyi 8 Aralık'ta yaptığı açıklamada, ülkedeki siyasi krizin çözümü için Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde, Devlet Yüksek Konseyi ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi yetkililerini bir araya getirmeyi planladığını duyurmuştu.

- Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkede istikrarsızlığın sürmesine neden oluyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve Meclis seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmiş ancak seçimler planlanan tarihte gerçekleştirilememişti.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.