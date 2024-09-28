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Dünya

BM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsrail'in saldırıları altındaki Lübnan'da 200 binden fazla kişinin ülke içinde yerinden edildiğini bildirdi.

AA28 Eylül 2024 Cumartesi 20:02 - Güncelleme:
BM: Lübnan'da 200 binden fazla kişi yerinden edildi
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Grandi, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Lübnan'da yaşayan 50 binden fazla Lübnanlı ve Suriyelinin, İsrail'in hava saldırılarından kaçarak Suriye'ye geçtiğini belirten Grandi, "200 binden fazla kişi Lübnan içinde yerinden edildi." ifadesini kullandı.

Grandi, ihtiyaç sahibi herkese ulaşmak için her iki hükümetle de koordineli olarak yardım operasyonlarının sürdürüldüğünü belirtti.

- ⁠İSRAİL'İN LÜBNAN'A ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1030 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere 1030 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

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