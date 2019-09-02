29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8091
  • 6,3824
  • 283.069
  • 97682.7
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Hindistan'a çağrı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Hindistan'ın Assam eyaletinde 1,9 milyon kişinin, yasal sakinleri belirlemek ve yasa dışı göçmenleri ayırmak için oluşturulan nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılması kararıyla, bu ülkeye, 'kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etme' çağrısında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Yüksek Komiser Grandi, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın yayınladığı Ulusal Vatandaş Sicili (NRC) ile Assam'da çok sayıda kişinin, devletsiz kalma riskiyle karşı karşıya olmalarından duydukları endişeyi ifade etti. Grandi, "Çok sayıda kişiyi vatandaşlıktan çıkarabilecek herhangi bir işlem, 'devletsizliği' ortadan kaldırmak için sarf edilen küresel çabalara muazzam bir darbe olur." değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan hükümetine Assam'da nihai vatandaşlık listesinin dışında bırakılanlar konusunda çağrıda bulunan Grandi, "Hindistan'a, bu süreçte kimsenin devletsiz kalmayacağını garanti etmesi çağrısında bulunuyorum, buna kanuni prosedürün en yüksek standartlarına uygun olarak bilgiye, adli yardıma ve adli kaynaklara yeterli erişim sağlanması da dahil." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Hindistan hükümetine, Assam'daki NRC güncellemesi ya da ülkedeki diğer eyaletlerde gerçekleştirilebilecek benzeri işlemler sonucunda, herhangi bir bireyin devletsiz kalma riskini azaltan adımlar atma ve yetkililere, vatandaşlığı bu süreçle doğrulanmayan birini tutuklamaktan veya sınır dışı etmekten kaçınma çağrısı yaptı.

LİSTEYE ALINMAYANLAR "DEVLETSİZ" OLARAK TANIMLANMAKTAN ENDİŞE EDİYOR

Assam Ulusal Vatandaş Sicili'nden (NRC) hafta sonu yapılan açıklamaya göre, listede nihai vatandaşlık listesinde, eyalette yaşayan 31,1 milyon kişi yer alırken 1,9 milyon kişi listeye alınmadı.

Eyalet İçişleri Bakanlığı, listede yer almayan 1,9 milyona yakın kişinin 120 gün içinde Yabancılar Mahkemeleri'ne itiraz başvurusunda bulunabileceğini açıklamıştı.

Listeye alınmaya kişiler, "devletsiz" olarak tanımlanacakları endişesi taşıyor.

LİSTE ÖZELLİKLE BANGLADEŞ'TEN GELENLERİN SINIR DIŞI EDİLMESİNE YÖNELİK BİR GİRİŞİM OLARAK YORUMLANIYOR

Assam eyaletine özel olan listenin ilk hali 1951'de hazırlanmıştı. Bugün hazırlanan listede, 1951 listesinde ismi bulunanlar ve onların soyundan gelen kişiler ile 24 Mart 1971'deki seçim listelerinde ve merkezi hükümete ait herhangi bir belgede adı bulunanlar yer alıyor.

İnsan hakları grupları, listeyi özellikle komşu ülke Bangladeş'ten gelen Müslüman azınlığın sınır dışı edilmesine yönelik bir girişim olarak yorumluyor.

Merkez ve eyalet hükümetleri, isimleri listede yer almayanların "yabancı" ilan edilmeyeceğini bildirse de mahkemelerdeki başvuruları sonuçsuz kalanların kurulmakta olan ıslahevlerine alınacağı haberleri kaygıya neden oluyor.

İktidardaki Bharatiya Janata Partisi (BJP) Assam'daki "nihai vatandaşlık listesi" uygulamasını destekliyor.

Müthiş gelişme! İşte Akıncı´nın motorlarının ilk çalışma anı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Bakan Selçuk, 1 milyon öğretmene seslendi

Almak için 15 ay sıra bekleniyor... Daha dünyaya gelmeden satılıyor

Almak için 15 ay sıra bekleniyor... Daha dünyaya gelmeden satılıyor

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

Fenerbahçe aradığı sol beki İtalya'da buldu

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı

TEM Otoyolu'nda 'makas' yarışı

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

İmamoğlu, Atatürk portresi hediye etmişti... PKK'lı teröristlere övgüler yağdırmış

'Düşman, istediği zaman saldıramayacağını anladı'

'Düşman, istediği zaman saldıramayacağını anladı'

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar

Yargıtay'dan dövizle kredi çekenler için önemli karar
 

POPÜLER HABERLER

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Bu yolu gören hayrete düşüyor! Araçlar kendi kendine rampa çıkıyor

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Başkan Erdoğan talimatı vermişti: Ve hepsi söküldü

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

Av yasağı bitti! Karadeniz'de 'istavrit' bereketi

En erken emekli olunan ülke hangisi?

En erken emekli olunan ülke hangisi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA