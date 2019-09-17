BM Müslümanlar’a soykırımı kabul etti

BM’nin kurduğu Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu, bir yıllık bulgulardan hazırladığı yeni raporunda, “Arakan Müslümanları’nın durumu, ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor” ifadesine ver verdi. Misyon raporunda Arakanlı Müslümanlar’ın, Myanmar Ordusu tarafından, soykırım olarak tanımlanan 5 maddeden 4’üne maruz kaldığını vurguladı.

Rapor, Arakanlı Müslümanlar’a yönelik şiddet eylemlerinin ‘soykırım niyetiyle’ yapıldığının elde edilen yeni delillerle pekiştiğini ortaya koydu. Son bir yılı içeren rapor, Arakan’daki 120 bini kamplarda toplam 600 bin Müslüman’ın durumunun daha da kötüleştiğine dikkati çekti. Raporda “Cinayet, tecavüz, toplu tecavüz, işkence, zorla yerinden edilme ve diğer ağır insan hakları ihlallerine katkıda bulunan faktörlerin birçoğu halen mevcuttur” denildi. Müslümanlar’ın ayrıca eğitim, toplanma ve hatta ibadet etme haklarının engellendiğine de raporda yer verildi.

Uluslararası Myanmar Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Marzuki Darusman, raporu bugün Cenevre’de devam eden BM İnsan Hakları Konseyi’nin 42’nci oturumuna sunacak.