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Dünya

BM, Nijerya için uyardı

Birleşmiş Milletler (BM), yardım ulaştırılamazsa gelecek yılın sonuna kadar 12 milyon Nijeryalının şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı.

AA12 Kasım 2021 Cuma 19:25 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 19:25
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BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayımlanan ortak raporda, Nijerya'nın kuzeydoğusunda devam eden çatışmalar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkenin ekonomisinin olumsuz etkilendiği belirtildi.

Raporda, ülkeye acil yardım ulaştırılmazsa 2022'nin sonuna kadar 12 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Nijerya'nın 20 eyaletinde insanların gıda krizi ve acil gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğu aktarılan raporda, terör örgütü Boko Haram'ın etkili olduğu Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde ise 2,4 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedildi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Ülkedeki terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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