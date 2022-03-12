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Dünya

BM: Nijerya'da 14,4 milyon insan gıda kriziyle mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Nijerya'daki güvenlik sorunu ve artan enflasyon nedeniyle 14,4 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

AA12 Mart 2022 Cumartesi 14:14 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 14:14
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FAO Gıda Güvenliği Analisti Jasper Mwesigwa, yaptığı açıklamada, ülkede artan enflasyon ve özellikle kuzeydoğudaki güvenlik sorunlarının gıda krize yol açtığını belirtti. Mwesigwa, ülkede aralarında 385 bin ülke içinde yerinden edilmiş kişinin bulunduğu 14,4 milyon kişinin gıda kriziyle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Ülkede bu yıl Haziran-Ağustos'ta en az 19,4 milyon Nijeryalı'nın akut gıda ve beslenme güvensizliği ile karşı karşıya kalabileceğini aktaran Mwesigwa, 2030 gündemine ulaşmak için ulusal gıda sistemleri dönüşümüne yönelik bütünsel bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Mwesigwa, hükümeti kapasite geliştirme açısından teknik destek sağlamak için daha fazla fon ayırmaya çağırdı.

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