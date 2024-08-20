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Dünya

BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 7,9 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler (BM), Nijerya'nın kuzeydoğusunda 7,9 milyon kişinin terör saldırıları nedeniyle yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

AA20 Ağustos 2024 Salı 15:55 - Güncelleme:
BM: Nijerya'nın kuzeydoğusunda 7,9 milyon kişi yardıma muhtaç
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BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Nijerya Ofisinden yapılan açıklamada, Nijerya'nın kuzeydoğusunda başta terör örgütü Boko Haram olmak üzere güvensizlik nedeniyle binlerce kişinin öldüğü ve milyonlarca kişinin yerinden edildiği 3 eyalet olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda Adamawa, Borno ve Yobe eyaletlerinde terör saldırıları nedeniyle 7,9 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Öte yandan BM Nijerya İnsani Yardım ve Mukim Koordinatörü Mohamed Fall, yaptığı açıklamada, bu üç eyaletteki gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin kritik seviyelerde olduğunu vurguladı.

Fall, bu sorunların ele alınması için gerekli olan 306 milyon doların sadece üçte birinin toplandığına dikkat çekerek, "İnsanlığın acılarını hafifletmek üzere harekete geçmek için birleşmeliyiz." ifadesini kullandı.

Nijerya'da 2000'lerin başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği saldırılarda on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

  • Nijerya
  • boko haram
  • terör saldırısı

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