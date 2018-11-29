BM: Orta Amerikalı göçmenler korunmalı

Birleşmiş Milletler'den (BM) 9 uzman, göçmenlerin sağlıksızlık, su, temizlik, yiyecek ve barınak sıkıntısı gibi zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek onlar için insan ticareti ve cinsel sömürü riskinin de arttığını belirtti. Göçmenler için tam bir korunma talep eden uzmanlar, "Hükümetler, nefret söylemi ve tehditlerle gerginlikleri körüklemek yerine, Orta Amerika'daki göçün ana itici güçleri olan eşitsizlik, yoksulluk, sosyal dışlanma, şiddet, güvensizlik, çevresel bozulma ve zulüm ile başa çıkmak için birlikte çalışmalı” dedi.

BM uzmanları, "Göçmenlerin kaçmak zorunda kaldığı insan haklarının ihlalini de içeren durumlar ortadan kalkmadıkça bu göçmen kafileleri gelmeye devam edecek. Orta Amerika Devletleri arasında işbirliğinin acilen geliştirilmesi gerekiyor" dedi.

Ekim ayı ortalarından bu yana, Guatemala ve Meksika sınırından ABD'ye 12 bin ila 14 bin göçmen geçti. Göçmenlerin çoğu Honduras'tan gelirken, Guatemala, Nikaragua ve El Salvador'dan çok sayıda aile de onlara dahil oldu.

Meksika sınırındaki ABD polisi, Pazar günü Meksika sınırındaki Tijuana şehrinden ABD'ye geçmeye çalışan göçmenleri durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Yüzlerce göçmen iltica talebinde bulunmayı ümit ederek geldikleri Tijuana şehrinde barınaklara yerleştirildi.