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Dünya

BM Orta Doğu Koordinatörü'nden ''Filistin halkına acil destek'' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, 'Üye ülkelere Filistinlilere desteklerini artırmak için acilen bir yol bulmaları çağrısında bulunuyorum.' dedi.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 21:07 - Güncelleme:
BM Orta Doğu Koordinatörü'nden ''Filistin halkına acil destek'' çağrısı
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Wennesland, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Orta Doğu oturumunda İsrail-Filistin sorununa ilişkin gelişmeler hakkında üye ülkeleri bilgilendirdi.

Tüm taraflara tek yönlü ve kışkırtıcı faaliyetleri durdurma çağrısında bulunan Wennesland, söz konusu eylemlerin barış sürecini baltaladığını dile getirdi.

Filistin'in mali ve kurumsal sorunlarının ele alınması gerektiğine dikkati çeken Wennesland, "Filistin halkına temel hizmet ve servis sağlayan BM örgütlerinin karşılaştığı fonlama krizinden özellikle endişe duyuyorum. Yeni bir fonlama olmazsa Dünya Gıda Programı (WFP) gelecek hafta 200 bin Filistinliye nakit yardımını askıya alacak ve BM Mültecilere Yardım Ajansı da (UNRWA) eylül ayında kaynaklarını tüketmiş olacak." uyarısında bulundu.

Wennesland, "Üye ülkelere Filistinlilere desteklerini artırmak için acilen bir yol bulmaları çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

WFP ve UNRWA'ya gerekli fonların sağlanmaması halinde çok ciddi insani ve olası güvenlik sınamalarının ortaya çıkacağının altını çizen Wennesland, Filistin halkının refahı ve iki devletli çözüm için harekete geçilmesi gerektiğini söyledi.

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