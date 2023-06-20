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Dünya

BM Orta Doğu Temsilcisi'nden tepki çeken tavır!

Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland'ın dün, Filistinlilerin İsrail güçleri tarafından öldürülmesine ilişkin 'olaylardan endişe duyduğunu' ifade etmesi, bugün İsraillilerin öldürülmesini 'şiddetle kınaması' tepki çekti.

AA20 Haziran 2023 Salı 20:47 - Güncelleme:
BM Orta Doğu Temsilcisi'nden tepki çeken tavır!
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BM'de düzenlenen günlük basın toplantısında gazeteciler, Wennesland'ın açıklamalarındaki farklı ifadelerin nedenini sorarak eleştirdi.

Bir gazeteci, Wennesland'ın neden Cenin kentinde İsrail güçlerinin aralarında bir çocuğun da bulunduğu 5 Filistinliyi öldürmesiyle ilgili "olaylardan endişe duyduğunu" ifadesini kullandığını ancak bugün Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsraillinin öldürülmesini "şiddetle kınadığını" sordu.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq ise, "Wennesland duruma uygun gördüğü ifadeleri kullanıyor. Bu çerçevede farklı diplomatik hususları ve sahadaki durumu göz önünde bulunduruyor." cevabını verdi.

Her diplomatik durumun farklı olduğuna ve farklı hususların ele alınması gerektiğine işaret eden Haq, Wennesland'ın İsrail ya da Filistinli gözetmeksizin her türlü şiddetten endişe duyduğunu ve tüm taraflara itidal çağrısında bulunduğunu söyledi.

Diğer bir gazeteci ise "diplomatik hususların" ne anlama geldiğinin açıklanmasını isteyerek, "Bu İsrail'in yanında ABD olduğu için mi oluyor? Genel Sekreter sert eleştiriden mi çekiniyor?" sorularını yöneltti.

Haq ise BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ya da Özel Temsilci Wennesland'ın hiçbir eleştiriden çekinmediğini, temel amacın somut sonuçlar elde etmek ve gerginliği azaltmak olduğunu dile getirdi.

WENNESLAND'IN AÇIKLAMALARI

Bugün işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı bir Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen silahlı saldırıda 4 İsrailli yerleşimci öldürülmüştü. Wennesland, "Filistinliler tarafından gerçekleşen bu saldırıyı" şiddetle kınamıştı.

Dün ise İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 6 Filistinliyi öldürdüğü baskın hakkında yaptığı açıklamada Wennesland, "olaylardan endişe duyduğunu" dile getirmişti.

İsrail ordusunun dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin kentine "Apache" tipi helikopter de kullanarak düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 Filistinli yaşamını yitirmiş, en az 66 Filistinli yaralanmıştı. Çıkan çatışmalarda 7 İsrail askeri de yaralanmıştı.

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