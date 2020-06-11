İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8458
  • EURO
    7,7385
  • ALTIN
    379.528
  • BIST100
    109155
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM: ''Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi''
Dünya

BM: ''Pandemiyle mücadelede dijital teknoloji ölüm kalım meselesi''

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede dijital teknolojinin 'ölüm kalım meselesi' olduğunu belirterek, bu alanda ülkelere, özel sektörlere ve teknoloji devlerine iş birliği ve evrensel, güvenli, kapsayıcı, uygun fiyatlı internet erişimi sağlaması çağrısı yaptı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 21:26 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 21:26
ABONE OL

Guterres, hızlı teknolojik değişimin ele alındığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, dijital teknolojinin pandemiyle mücadelenin merkezinde yer aldığına dikkati çekti.

Dijital teknolojinin salgın döneminde aşı araştırmalarından, online eğitim ve ticarete ve milyonlarca kişinin evden çalışmasına olanak sağladığını anlatan Guterres, dijital teknolojinin sağlık konusunda temel bilgilere erişimde de 'ölüm kalım meselesi' olduğunu ifade etti.

'Gelişmiş ülkelerde 2019'da internete erişim yüzde 87 iken bu oran en az gelişmiş ülkelerde yüzde 19'du.' diyen Guterres, ülkelere, özel sektörlere ve teknoloji devlerine evrensel, güvenli, kapsayıcı, uygun fiyatlı internet erişimi sağlaması çağrısında bulundu.

Guterres, 'Kesin olan tek şey, salgın sonrası iyileşip dünyayı yeniden inşa ederken dijital teknoloji her zamankinden daha önemli olacak. Teknolojiye erişimi olmayanlar ise geride bırakılacak.' dedi.

Selçuk Bayraktar duyurdu: Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.