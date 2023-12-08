BM raportörleri: Üye ülkeler Gazze'de kalıcı ateşkes için nüfuzlarını kullanmalı

BM raportörleri, BM Güvenlik Konseyinde Gazze ile ilgili bugün oylanacak karar tasarısı öncesi yazılı açıklama yaptı.

Üye ülkelerin, BM'nin varoluş nedenini korumak amacıyla, Gazze'yi topyekün yıkımdan ve kitlesel ölümlerden kurtarmak için hemen harekete geçmesi ve toplu hareket etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "BM üyesi ülkeler, Güvenlik Konseyindeki oylama öncesi Gazze'de acil ve kalıcı bir ateşkesin sağlanması için ellerindeki tüm tedbirleri ve nüfuzlarını kullanmalı." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, BM insani yardım kuruluşlarının, Gazze'deki durumu "kıyamet gibi" ifadesiyle nitelediği hatırlatıldı.

İsrail ordusunun, uluslararası insancıl hukuka aykırı ve orantısız gerçekleştirdiği yoğun bombardımanların Gazze'deki hastane, okul, mülteci kampları ve konutları yıktığına işaret edilen açıklamada, "(Ateşkes sonrası) Çatışmaların yeniden başlamasından bu yana temel malzeme sıkıntısı, yakıt eksikliği, iletişim kesintisi, hareket kısıtlamaları ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ndeki ciddi güvensizlik nedeniyle insani yardım girişinin azalmasından endişeliyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.



Açıklamada, "Kısa vadede ateşkes, Gazze'deki insani durumun acilen istikrara kavuşturulması için temel bir ön koşuldur. Gazze'deki sivil halkın temel güvenlik ve ihtiyaçlarının uzun vadede sağlanması için, işgal altındaki Filistin topraklarının tamamında BM gözetiminde uluslararası bir koruyucu varlığın konuşlandırılmasına yönelik istişareler ve hazırlıklar artık başlatılmalı." ifadesi kullanıldı.



BM ÖZEL RAPORTÖRLERİ



BM özel raportörleri, İnsan Hakları Konseyinin özel mekanizmaları olarak tanınan sürecin bir parçası olarak biliniyor.

BM İnsan Hakları sistemindeki "bağımsız" özel mekanizmalar, Konseyin belirli bir ülkenin durumunu veya dünyanın herhangi bir yerindeki tematik sorunları ele alan bağımsız bilgi toplama ve izleme mekanizmaları olarak öne çıkıyor.

Kurumun bünyesinde bulunmayan özel mekanizmaların uzmanları, gönüllülük esasına göre ve bağımsız olarak çalışmalarını yürütüyor.

