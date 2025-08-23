İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2025 Cumartesi / 29 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BM raporu, Pakistan'ı harekete geçirdi: Gazze'ye 100 ton yardım gönderdi
Dünya

BM raporu, Pakistan'ı harekete geçirdi: Gazze'ye 100 ton yardım gönderdi

Soykırımcı İsrail'in saldırıları ve abluka altındaki Gazze'de BM destekli raporla doğrulanan kıtlık sonrası Pakistan, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatıyla 100 tonluk gıda yardımını bölgeye gönderdi.

AA23 Ağustos 2025 Cumartesi 21:34 - Güncelleme:
BM raporu, Pakistan'ı harekete geçirdi: Gazze'ye 100 ton yardım gönderdi
ABONE OL

BM'nin desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) Gazze'deki kıtlığı teyit eden raporunun ardından Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu (NDMA), ABD merkezli Facebook sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Açıklamada, Başbakan Şahbaz Şerif'in talimatı üzerine un, hazır yemek, yağ, reçel ve meyvelerden oluşan 100 tonluk yardım paketinin hazırlandığı ve Gazze'ye sevkiyatı için Lahor kentinden havalandığı duyuruldu.

Bunun, Pakistan'ın Gazze'ye gönderdiği 19'uncu yardım paketi olduğu belirtilen açıklamada, sevkiyatlardaki toplam miktarın 1915 tona ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

IPC'nin yayımladığı son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulanmış, "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından, Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Müşteriler neye uğradığını şaşırdı: Patlayan lastik ortalığı birbirine kattı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.