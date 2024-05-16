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Dünya

BM: Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ordusunun Refah'a saldırısının kabul edilemez olduğunu belirtti.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 16:05 - Güncelleme:
BM: Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez
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Guterres, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 33. Arap Birliği Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.

BM Genel Sekreteri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının bölgede yayılma riskine işaret ederek, "Gazze'deki savaş tüm bölgede enfeksiyona sebep olabilecek açık bir yaradır." dedi.

İsrail'in Refah'a 7 Mayıs'ta başlattığı kara saldırılarına ilişkin Guterres, "Refah'a yönelik hiçbir saldırı kabul edilemez, bölgede yeni bir acı ve felaket dalgasına yol açar." ifadesini kullandı.

Guterres, insani sebeplerden dolayı Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması, tüm esirlerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması ile Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine engelsiz bir şekilde insani yardımların ulaştırılması gerektiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri, Gazze'deki çatışmanın, siviller, yardım çalışanları, gazeteciler ve BM personeli için göreve geldiğinden bu yana şahit olduğu "en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekti.

Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının meşrulaştırılamayacağını savunan Guterres, Filistin halkının maruz kaldığı toplu cezalandırmanın da haklı gerekçesi olmadığını vurguladı.

Guterres, İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde sivil can kayıplarının artmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.

  • BM Genel Sekreteri Guterres
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